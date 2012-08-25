Возле города Могилев-Подольский утром в субботу был остановлен поезд Москва-Кишинев. Инцидент произошел на молдавской станции Вэлчинец. Поезд был остановлен после телефонного звонка о минировании состава.



Как отмечает пограничная служба Украина, сотрудники правоохранительных органов нашла "телефонного террориста". Был задержан нетрезвый пассажир этого поезда, 46-летний гражданин России, передает Лента.ру. Украинская милиция обнаружила у него телефон и сим-карту, с которой был сделан звонок об угрозе взрыва.