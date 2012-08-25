В Архангельске вандалы срубили поклонный крест
25 августа 2012, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]
В Архангельске неизвестные срубили поклонный крест. Инцидент произошел в городском округе Варавино-Фактория. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступников.
По информации МВД Архангельской области, сообщение о случившемся поступило в полицию около 4.30 утра. Двое неустановленных лиц срубили поклонный крест, установленный на холме напротив дома №264 по Ленинградскому проспекту, передает РИА Новости. Задержать злоумышленников по "горячим следам" не удалось.