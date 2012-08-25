На Белгородчине мужчина нашел в лесополосе новорожденную девочку

В Белгородской области рабочий-электрик в лесополосе нашел новорожденную девочку. Рано утром рядом с высоковольтной линией мужчина хотел забрать провод, подошел к нему и услышал детский плач.

Александр развернул пакет — а в нем - крохотная девочка . Молодой человек сразу вызвал «скорую помощь». А сам, завернув младенца в свою одежду, прижав у себе, старался согреть. Только появившись на свет, новорожденная несколько часов уже не теплым августовским утром пролежала на земле.

Оказалось, девочку родила многодетная мать буквально в кустах. Мамаша, у которой уже есть четверо детей, и не скрывает, что это ее дочка, и она оставила ее — не нужна. Когда малышку доставили в больницу, ее пульс едва прощупывался, а температура тела была ниже 32 градусов. По словам врачей, если бы ребенок пролежал на земле чуть дольше, вряд ли бы его удалось спасти. Состояние малышки очень тяжелое.

За жизнь девочки борются врачи. Оказывают медицинскую помощь и матери. Но после выписки ее ждет уголовное дело.

Мать, бросившую ребенка, нашли быстро. Она находилась буквально в нескольких десятках метров от места рождения дочери. 30-летняя женщина сразу после родов трудилась в бригаде озеленителей. По ее словам, прямо по дороге на работу у нее начались схватки. Она попросила водителя остановить служебный автобус, родила ребенка и вернулась обратно.