Двое боевиков уничтожены на окраине столицы Дагестана в Шамхале

В Дагестане в ночь на субботу на окраине Махачкалы в посёлке Шамхал уничтожены два участника незаконных вооруженных формирований, оказавшие вооруженное сопротивление стражам порядка республики.

При попытке сотрудников правоохранительных органов остановить автомашину ВАЗ-2110 на углу улиц Леваневского и Батырая неизвестные из салона открыли огонь из автоматов в сторону полицейских, со ссылкой на республиканское МВД передаёт в субботу ИТАР-ТАСС. Ответным огнем двое преступников были убиты, их личности устанавливаются.

Жертв и пострадавших среди сотрудников полиции нет. С места происшествия были изъяты два автомата АКС-74 и более 70 патронов калибра 5,45 миллиметра, а также два разгрузочных жилета.

Возбуждено уголовное дело.