В Ростовской области дети подожгли пятилетнего ребёнка

В Ростовской области сверстники подожгли пятилетнего ребёнка. Пострадавший мальчик был в срочном порядке госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения.



Детям не понравилось, что Матвей Прокопенко был плохо одет. Малолетние преступники облили ребёнка горючей жидкостью и подпалили, передает РСН. В результате мальчик был госпитализирован с множественными ожогами. В настоящее время в ситуации разбираются следователи.