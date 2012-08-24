В Северной Осетии водитель "КамАЗа", находясь в состоянии алкогольного опьянения, снес с постамента памятник Ленину. Инцидент произошел в городе Моздок. Водитель грузовика был задержан. Ранее он был судим.



Задержанному инкриминируют акт вандализма. Как отмечает Министерство внутренних дел Северной Осетии, инцидент произошел около шести утра на площади 50 лет Октября, передает Лента.ру. Преступник накинул на памятник стальной трос, прицепил его к грузовику и нажал на газ. В результате падения памятник оказался расколот на части. Задержанный утверждает, что совершил преступление не по политическим мотивам.