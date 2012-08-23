В Ставрополе житель КБР избил и ограбил 75-летнюю хозяйку дома, где снимал жильё

В Октябрьском районе Ставрополя совершено разбойное нападение на жительницу города. Расследование уголовного дела взято на контроль в прокуратуре района, сообщила в четверг пресс-служба краевой прокуратуры.



В прокуратуре Октябрьского района г. Ставрополя признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по по факту разбойного нападения на жительницу города.

"Установлено, что 20 августа 2012 года житель Кабардино-Балкарской республики, 1970 года рождения, временно находящийся в г. Ставрополе, избил хозяйку домовладения, в котором он проживает, - женщину, 1937 года рождения, и под угрозой ножа открыто похитил велосипед стоимостью 2000 рублей", - говорится в сообщении.

Суд по представлению районной прокуратуры арестовал арендатора, которого обвиняют в разбойном нападении (ч. 3 ст. 162 УК РФ).

Расследование уголовного дела продолжается.



