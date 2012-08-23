Директор вуза осужден за получение десятков взяток и эпизодов мошенничества

В столице Северо-Кавказского федерального округа осуждён директор института "Высшая школа дизайна и технологии" при пятигорском ГГТУ Александр Трапезников за 23 взятки и 20 эпизодов мошенничества.

"Пятигорский городской суд Ставропольского края вынес приговор в отношении Александра Трапезникова. Он признан виновным в совершении 23 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки), и 20 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество)", - сообщила пресс-служба краевой прокуратуры Ставрополья в четверг.

В судебном заседании установлено, что директор института, председатель государственной экзаменационной комиссии Александр Трапезников получил от 23 студентов взятку в общей сумме 320 000 рублей.

"Он потребовал от каждого из студентов оплатить стоимость нескольких часов якобы проводимого им "мастер-класса" путем внесения денежных средств в сумме от 12 000 до 22 000 рублей на его расчетный в банке. Фактически курсы он не проводил, а перечислившим деньги студентам гарантировал получение хорошей оценки по результатам государственного экзамена", - говорится в сообщении прокуратуры.

Аналогичным способом оплатили его услуги 20 студентов, взамен на обещание о переводе на индивидуальный график обучения либо о защите производственной практики без ее фактического прохождения.

"Вместе с тем Трапезников не обладал полномочиями по решению вопроса о переводе студентов на индивидуальный график. Полученные денежные средства в общей сумме 136 500 рублей он похитил", - отметила прокуратура.

Суд приговорил Трапезникова к наказанию в виде штрафа в размере 4 миллионов 500 тысяч рублей, с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на 8 месяцев.