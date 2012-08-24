В Чебоксарах из колонии сбежал осужденный за убийство

В Чебоксарах из исправительной колонии №4 сбежал заключенный, осужденный за убийство. Побег был обнаружен вечером в среду, 22 августа. Тогда заключенный не явился не вечернюю проверку.

Как отмечает Федеральная служба исполнения наказаний (УФСИН), заключенный сбежал не из-под охраны, а из-под надзора. При себе у беглеца есть деньги и одежда. Сбежавший был осужден на 11 лет лишения свободы. Отмечается, что срок заключения истекал в 2014 году, передает РИА Новости. В связи с этим пока непонятно, по каким причинам он совершил такой поступок.