МВД России: Задержан начальник жилищной инспекции ЗАО Москвы и его брат

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения в размере 1,2 млн. рублей задержаны начальник жилищной инспекции по Западному административному округу г. Москвы и его родной брат, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.

Деньги, как предварительно установлено, предназначались чиновнику за то, чтобы он не проводил проверки в отношении компании и оказывал общее покровительство коммерческой организации, занимающейся обслуживанием жилищного фонда на территории Москвы.

В ходе «оперативного эксперимента» с поличным сотрудниками полиции задержан брат чиновника, который пришел на встречу в качестве посредника, задержан и начальник инспекции.

Материалы оперативно-разыскных мероприятий направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.