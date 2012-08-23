Свидетель по делу Мирзаева убил военного в Крыму

Самбист, выступающий свидетелем по делу Расула Мирзаева, убил военнослужащего внутренних войск в Крыму. Александр Федоров был убит во время ссоры. Станислав Молодцов был объявлен в розыск.

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 августа на пляже поселка Андреевка, в 40 км от Севастополя. Инициатором ссоры был украинский военный. По словам очевидцев, Федоров пытался ударить Молодцова, передает «АН-Крым». Спортсмен опередил военнослужащего и нанес ему мощный удар в голову. Федоров упал и уже не поднимался. Его доставили в больницу, где он умер, не приходя в сознание. Станислав Молодцов был объявлен в розыск.