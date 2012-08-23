В Омской области неизвестный украл 1,7 млн руб из сейфа на заводе
23 августа 2012, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]
В Омской области неизвестный похитил более 1,7 миллиона рублей из сейфа финансового директора Любинского молочно-консервного комбината. Инцидент произошел в среду, 22 августа.
По данным МВД России, об ограблении в полицию сообщил охранник комбината. ОАО "Любинский молочно-консервный комбинат" расположено в поселке Красный Яр, сумма ущерба составила более 1,7 миллиона рублей. Впоследствии полицейскими было установлено, что преступник проник в помещение через окно, передает РИА Новости. С места происшествия были изъяты следы рук и обуви.