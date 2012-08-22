В Ставрополе неизвестные устроили перестрелку на рынке "Южный"
22 августа 2012, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]
В Ставрополе неизвестные устроили перестрелку на рынке "Южный". Инцидент произошел днем в среду, 22 августа. Сведений о жертвах и пострадавших пока нет.
Сотрудникам полиции пока не удалось установить из какого оружия производятся выстрелы - из травматического или из боевого оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Перестрелка происходит на овощных рядах рынка "Южный".