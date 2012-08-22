Под Петербургом ограбили хоккейного тренера Бориса Бокова

Спортсмен ранен при нападении на его загородный дом. Во Всеволожском районе совершено нападение на загородный дом тренера-консультанта Федерации хоккея Санкт-Петербурга, бывшего нападающего СКА Бориса Бокова.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», это произошло 18 августа , но о случившемся в правоохранительные органы потерпевший сообщил только накануне. 18 августа около трех часов ночи трое неизвестных преступников через открытое окно веранды проникли в принадлежащий Борису Бокову дачный дом на Земляничной улице в СНТ «Спец-Транс» (38 км Верхне-Выборгского шоссе). Грабители нанесли ему несколько ударов ножом в ногу и удар рукой в голову, после чего похитили 600 тысяч рублей, 2700 евро, часы «Ситезен», музыкальный центр, мобильный телефон и ноутбук. Кроме того, злоумышленников заинтересовала юбилейная медаль «65 лет хоккею» и пара ботинок, которые они также прихватили с собой.

Преступник унесли ключи от автомобиля LandRover Freelander, но иномарка не была угнана, и осталась стоять у дома. Борис Боков с ушибленной раной головы и резаной раной левого бедра, после оказания медицинской помощи, направлен на амбулаторное лечение Видеонаблюдение на доме и прилегающей территории отсутствует. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). По данным Агентства, телефонограмма о госпитализации Бокова поступила в 88 отдел полиции 18 августа, но дальше «по инстанциям» не пошла, что затруднило расследование преступления по горячим следам. По факту непредоставления данной информации в Дежурную часть ГУ МВД проводится служебная проверка.