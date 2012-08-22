Дело питерских угонщиков иномарок передано в суд

Следствием установлено 5 краж. В ближайшее время в суд будет направлено уголовное дело по обвинению Игнатия Поповского, Андрея Тименкова, Алексея Бойцова и Сергея Прокопенко в совершении ряда хищений автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба следственного ведомства.

По версии следствия обвиняемые, зная друг друга длительное время и поддерживая между собой дружеские отношения, создали организованную преступную группу с целью систематического хищения дорогостоящих автомобилей иностранного производства и личного имущества граждан. Участниками данной группы были распределены роли в совершении преступлений, разрабатывалась тактика совершения хищений, в соответствии с которой Поповский и Тименков, который также предупреждал участников преступной группы в случае появления владельца автомобиля, либо сотрудников правоохранительных органов, выслеживали автомобиль, который планировалось похитить, выбирали удобный момент, когда автомобиль находится вне поля зрения его владельца, после чего Бойцов и Поповский, с помощью специальных технических средств, хранимых и, в случае необходимости, доставляемых к месту совершения преступления Прокопенко, проникали в автомобиль и вывозили его в безопасное место.

Затем Поповский реализовывал похищенные автомобили, продавая их третьим лицам, после чего полученные денежные средства распределялись между участниками организованной группы. При этом роль каждого из участников организованной преступной группы, а также сам состав участников и тактика совершения преступления, могли меняться в зависимости от обстоятельств, характера планируемого преступления, объекта преступного посягательства. Всего следствием установлено 5 эпизодов хищения автомобилей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.