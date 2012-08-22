В Питере полицейского задержали с килограммом кокаина

В Санкт-Петербурге был задержан инспектор дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС N4. Олег Степанов был задержан с килограммом кокаина, отмечает Следственный комитет России.

Задержанному было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, п."б" ч.2 ст.228.1 Уголовного кодекса РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств). Степанов был арестован 16 августа, передает РБК. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.