В Дагестане неизвестные застрелили главу одного из селений

В Дагестане неизвестные преступники застрелили главу одного из селений. Инцидент произошел вечером во вторник, 21 августа. Неизвестные обстреляли машину главы села Ляхля Казимагомедова.

Нападение произошло в Хивском районе в трех километрах от селения Фурдак. В результате Казимагомед Магомедов скончался от полученных ранений, отмечает Следственный комитет России, передает РИА Новости. В настоящее время полиция ищет нападвших.