В Чувашии полицейского подозревают в сбыте фальшивой денежной купюры

В Чувашии бывший сотрудник полиции обвиняется в сбыте фальшивой денежной купюры. Как отмечает Следственный комитет России, ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.186 и ч.1 ст.285 Уголовного кодекса РФ.

Экс-командир взвода патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по городу Канаш был задержан в июне. По версии следствия, сотрудница автовокзала в Канаше передала обвиняемому купюру достоинством 5 тысяч рублей, в подлинности которой она сомневалась. Женщина попросила провести проверку, передает РБК. Вместо составления рапорта о выявлении признаков состава преступления полицейский через несколько дней разменял купюру в одном из магазинов.