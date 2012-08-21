Осуждён ставрополец Пащенко, надругавшийся над 77-летней старушкой в её же доме

Ставропольский суд признал виновным местного жителя по трём статьям уголовного кодекса, вменённым ему прокурором: незаконное проникновение в жилище, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. И вынес приговор в понедельник.

"Следствием и судом установлено, 05 февраля 2012 года Пащенко незаконно проник в одно из домовладений в городе Ставрополе, где избил проживавшую там 77-летнюю женщину, после чего изнасиловал ее и совершил насильственные действия сексуального характера", - сообщила накануне пресс-служба ставропольского СУ СКРа.

Приговором суда Пащенко назначено наказание в виде 5 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.