Племянник перерезал горло родному дяде в Пятигорске

В городе-курорте Кавказских минеральных вод Пятигорске в частном домовладении в минувшую среду обнаружили тело 54-летнего хозяина с перерезанным горлом в минувший четверг. Полиция убийцу нашла быстро.

"Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников ГУ МВД России по Ставропольскому краю преступление было раскрыто, лицо, причастное к его совершению, установлено и задержано. Им оказался 33-летний племянник потерпевшего", - сообщила накануне пресс-служба ставропольского СУСКРа.

По версии следствия, 16 августа текущего года подозреваемый в ходе конфликта со своим дядей перерезал ему горло. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

"При изучении личности подозреваемого установлено, что он страдал психическим заболеванием и состоял на учете у врача психиатра", - говорится в сообщении.

Заведено дело, ведётся следствие.