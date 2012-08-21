Петербуржец избивал и душил свою дочь

Год назад мужчину уже привлекали к ответственности за рукоприкладство. Прокуратурой Московского района Санкт-Петербурга проверена законность и дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Вадима Владимирова по ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Так, в ходе доследственной проверки отделом дознания УМВД России по Московскому району установлено, что в период с февраля 2011 года по настоящее время, Владимиров, имея на иждивении двоих несовершеннолетних детей 1995 и 1996 года рождения ненадлежащим образом исполняет возложенные на него обязанности по воспитанию детей, не заботится об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, жестоко обращается с дочерью. 27 июня с.г., находясь на кухне квартиры на проспекте Космонавтов, где он проживает с детьми, Владимиров беспричинно совершил насильственные действия, а именно душил, схватив за шею рукой свою несовершеннолетнюю дочь 1995 года рождения, в результате чего причинил девочке физическую боль и телесные повреждения.

Ранее, 18 августа 2011 года, в отношении Владимирова уже было возбуждено уголовное дело по ст. 116 ч.1 УК РФ по факту нанесения несовершеннолетней дочери двух ударов рукояткой от швабры по правой руке в область плеч. Ход расследования нового уголовного дела в отношении Вадима Владимирова прокуратурой района поставлен на контроль.