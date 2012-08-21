В столице Северо-Кавказского федерального округа передано в суд дело пятигорчанина, который приобрёл для последующей реализации DVD с заведомо контрафактными фильмами "Парадиз видео" и "Русское счастье Хоум Видео".

"Пятигорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя города Пятигорска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав)", - сообщила пресс-служба ставропольского СУСКРа накануне.

Предварительным следствием установлено, что в декабре 2011 года мужчина, занимаясь реализацией аудио- и видеопродукции в одном из торговых павильонов на рынке «Верхний» незаконно приобрел контрафактные DVD-диски с аудиовизуальными произведениями, права на которые принадлежат правообладателям – "Русское счастье Хоум Видео", "Парадиз видео" и другим.

"Представителями ООО «Авторское право» у обвиняемого было изъято более 120 экземпляров контрафактной продукции. Своими незаконными действиями предприниматель причинил правообладателям материальный ущерб на сумму более 630 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело накануне направлено в суд для рассмотрения по существу.