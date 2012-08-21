На Ставрополье городского голову обвиняют в дюжине уголовных преступлений

На Ставрополье против Александра Лунина - городского головы "столицы" Шпаковского района - города Михайловска - следственными органами возбуждено уже 12 уголовных дел за взятки и махинации с земельными участками.

Следователи не исключают возможности возбуждения новых дел, сообщил журналистам в понедельник руководитель отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по краю Юрий Ляшенко, передала пресс-служба ставропольского СУСКРа.

"По версии следствия, в 2010 и 2011 годах Александр Лунин без проведения торгов предоставлял своим знакомым в аренду 17 земельных участков из земель населенных пунктов. В частности, как сообщает СК, он получил через посредника 2,5 миллиона рублей и завизировал заявление гражданина о выделении и передаче в аренду земельного участка в Михайловске на улице Ленина", - говорится в сообщении.

По данному факту в отношении него было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Как сообщил представитель местного муниципалитета, Лунина временно отстранили от должности в марте, в настоящее время обязанности главы города исполняет его заместитель Наталья Полякова.

"Новые уголовные дела в отношении Лунина возбуждаются чуть ли не каждый день. Человек, находясь на своей должности, везде успел принять участие - как в распределении земли, так и в подписании тендеров на выполнение каких-то работ, так и просто ущемлял кого-то", - сказал Ляшенко, передают РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день в отношении Лунина возбуждены новые уголовные дела, его подозревают в совершении 12 преступлений. Одно дело заведено за взятку, 3 - за служебный подлог и 8 - превышение должностных полномочий, которые связаны с распределением земельных участков, распределением имущества, госконтрактов, при последующей оплате за счет бюджетных средств.

Возможно, будут возбуждены еще уголовные дела, поскольку следственным органам краевого СК, сотрудникам федеральной службы безопасности и министерства внутренних дел региона известны и новые эпизоды преступлений.

С 27 июля этого года Александр Лунин находится под стражей.