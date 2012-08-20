В Москве ограблен ювелирный магазин на улице Генерала Кузнецова

В Жулебино двое неизвестных в мотоциклетных шлемах ограбили ювелирный магазин, налет произошел около 11:00 понедельника в магазине на улице Генерала Кузнецова, сумма нанесенного ущерба устанавливается.

В сообщених СМИ уточняется, что грабители были вооружены пистолетом, заставили персонал магазина лечь на пол, после чего разбили витрины и забрали ценности.

С места ограбления налетчики скрылись на скутере.