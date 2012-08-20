Найдено тело пропавшего в Мытищах 12-летнего мальчика

12-летний Александр Зуев, проживающий в Мытищах, пропал 18 июля, мальчик, по показаниям матери, уехал кататься на велосипеде из своего дома, тело ребенка найдено на территории парка "Лосиный остров" 19 августа.

По данным Следственного Управления по Московской области, тело Саши Зуева найдено в воскресенье, 19-го августа, на заболоченном участке местности национального парка "Лосиный остров".

В рамках уголовного дела, возбужденного ранее по статье "убийство", назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти мальчика.