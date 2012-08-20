Жители бурятского села избили и ограбили трех сотрудников наркоконтроля

Жители села Подлопатки Мухоршибирского района Бурятии напали на трех сотрудников наркоконтроля, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, несколько жителей села Подлопатки в субботу вечером открыли огонь из огнестрельного оружия по служебному автомобилю УФСКН, после того, как автомобиль остановился, сельчане избили находившихся в нем сотрудников наркоконтроля.

Потерпевшие - трое сотрудников Мухоршибирского межрайонного отдела УФСКН Бурятии - проводили оперативно-розыскные мероприятия в селе Подлопатки.