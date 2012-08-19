В Перми была предотвращена драка между азербайджанцами и русскими

В Перми сотрудникам полиции удалось предотвратить драку между азербайджанцами и русскими. По данным МВД России, драка произошла в субботу у кафе "Акварель".



У заведения собрались около 15 человек. Завязалась потасовка, в ходе которой один из участников, для устрашения оппонента, выстрелил 3 раза из травматического пистолета в воздух. Впоследствии оружие у него отобрали, передает РСН. Полицейские задержали участников потасовки с обеих сторон. В настоящее проводится проверка по данному факту.