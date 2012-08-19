В Ингушетии взрыв на похоронах устроил террорист-смертник

Взрыв на похоронах полицейского в Малгобекском районе Ингушетии устроил террорист-смертник. Об этом сообщил секретарь совета безопасности региона Ахмед Котиев.

"По предварительной информации, виной этой трагедии является смертник, который взорвал себя на этом траурном мероприятии", - сказал он, сообщает РИА Новости.

По его данным, число жертв возросло до семи человек. Ранее сообщалось о пяти погибших. Ранено 11 человек.

Он сообщил, что на месте взрыва найдена голова предполагаемого преступника.

Как ранее сообщали «АН», взрыв произошел на похоронах полицейского, погибшего при обстреле в субботу.