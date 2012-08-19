Мощный взрыв прогремел во время похорон в ингушском Малгобеке

Шесть человек погибли в ингушском Малгобеке в воскресенье во время похорон полицейского, погибшего при обстреле накануне, сообщил источник в силовых структурах республики.

«Неизвестные подорвали бомбу под автомобилем ГИБДД, который находился во дворе дома, где сегодня хоронили полицейского, погибшего при обстреле накануне. В результате взрыва погибли как сотрудники полиции, так и гражданские лица. Пока предварительно известно о шести погибших», - сказал собеседник РИА «Новости».

Число пострадавших уточняется.

В МВД Ингушетии уточнили, что произошел не подрыв автомобиля, а сработало заложенное недалеко от двора, где проходили похороны, устройство.

«Утром сотрудники полиции отправились на похороны своего коллеги-участкового, погибшего в результате вооруженного нападения накануне вечером. У домовладения, где проходили похороны, в момент, когда полицейские заходили во двор, произошел мощный взрыв. В результате взрыва шестеро полицейских погибли на месте, есть много раненых - как среди сотрудников, так и гражданских, присутствовавших на похоронах», - сообщил в свою очередь представитель СК России .

Напомним, неизвестные в субботу вечером обстреляли участкового уполномоченного МВД России по Малгобекскому району Илеза Коригова. Нападение на старшего лейтенанта полиции произошло в 22.20 по московскому времени, когда он возвращался с работы домой, сообщает vz.ru.

Между тем, как сообщили в СКР по Ингушетии, в результате нападения, которое совершили двое, ранения получил не только Коригов, но и случайная прохожая, 13-летняя Залина Арсанова. Пострадавшие были доставлены в больницу - девочка прооперирована и переведена в общую палату. Участковый уполномоченный полиции скончался в реанимации.

Преступники после нападения скрылись на автомашине неустановленного образца. Следователи обнаружили гильзы на месте преступления калибра 7,52 и 5,45. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



