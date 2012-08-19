Автоинспектор патрулировал «под кайфом»

Как сообщили в Главке, начальником УГИБДД назначена служебная проверка по факту изъятия у сотрудника дорожно-патрульной службы наркотиков.



Накануне около 19.30 в Санкт-Петербурге у дома 22 по улице Талалихина опергруппой УФСКН был задержан 29-летний лейтенант полиции, сотрудник дорожно-патрульной службы петербургского УГИБДД, у которого при досмотре изъято 1,273 грамма кокаина.



Материалы по данному факту переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Руководством УГИБДД принято принципиальное решение об увольнении инспектора из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям. Кроме того, в рамках служебной проверки будет дана принципиальная оценка роли прямых начальников полицейского.