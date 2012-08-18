В Москве двое злоумышленников обворовали мужчину через банкомат

В Москве мужчина ранним утром получил SMS-сообщение о том, что через банкомат с его счета сняты 50 тысяч рублей. Но москвич в это время находился дома, а банковская карточка лежала у него в кармане.

Около 4.00 он набрал «02». После полученного сообщения к банкомату, расположенному на Люблинской улице в доме № 171, была направлена группа немедленного реагирования. Прибывшие оперативники засекли как из помещения, где располагается банкомат, выходят мужчина и женщина.

Увидев полицейских, они попытались бежать. Но скрыться им не удалось. Сотрудниками патрульно-постовой службы ОМВД России по району Марьинский парк были задержаны подозреваемые в краже денег с банковского счета. Злоумышленники были доставлены в отдел полиции. Ими оказались 31-летний москвич и уроженка города Серпухов, 1972 года рождения.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Также проверяется их причастность к аналогичным преступлениям.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).