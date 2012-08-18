В Назрани двух местных жителей расстреляли в продуктовом магазине

В Назрани в пятницу, 17 августа, неизвестные расстреляли двух местных жителей в продуктовом магазине. Инцидент произошел примерно в 20:20 мск в муниципальном округе Насыр-Кортский.

Как отмечает Следственный комитет России, пострадали 54-летний Дауд Кодзоев и 66-летний Станислав Михайлов. Потерпевшие были госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Оба от полученных ранений скончались, передает РБК. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух или более лиц).