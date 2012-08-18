В Москве задержали полицейского с килограммом кокаина

В Москве сотрудника полиции задержали с килограммом кокаина. Инцидент произошел в пятницу, 17 августа. Был арестован старший сержант полиции, дежурный по режиму и эвакуации несовершеннолетних.

По данным МВД, подозреваемый был задержан около 13.30 мск по адресу: ул. Бочкова, дом 3, строение 1. На момент задержания полицейский был в гражданской одежде и не при исполнении служебных обязанностей, передает РИА Новости. В ходе досмотра у задержанного обнаружили и изъяли кокаин, массой 995,86 грамма. Возбуждено уголовное дело по статье 30 пункту "г" части 3 статьи 228.1 УК РФ.