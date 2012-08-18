В Москве двух полицейских подозревают в мошенничестве

В Москве двух сотрудников полиции подозревают в мошенничестве. Начальник следственного отдела по Гагаринскому району Роберт Ахметзянов и его заместитель, майор юстиции Михаил Белов стали фигурантами уголовного дела.

Как отмечает Следственный комитет России, Ахметзянов и Белов подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Согласно версии следователей, полицейские получили 90 тыс. евро от сына обвиняемого по уголовному делу, находящемуся в производстве Белова. В ответ подозреваемые обещали сыну обвиняемого, что добьются условного наказания его отцу, обвиняемому в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении под стражу обоих подозреваемых.