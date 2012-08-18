В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту убийства жителей Назрани

17 августа в 20 часов 20 минут неустановленные лица вооруженные огнестрельным автоматическим оружием зашли в магазин, расположенный по улице Садовой муниципального округа Насыр-Кортский Назрани, где выстрелили в двоих мужчин.

Потерпевгие - 54-летний Дауд Кодзоев и покупатель 66-летний Станислав Михайлов были доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу, где скончались. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство двух или более лиц, сообщает Следственный Комитет.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления, ведется розыск подозреваемых.