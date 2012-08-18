В Иркутской области объявлен в розыск серийный педофил

В Иркутской области сотрудники полиции ведут розыск серийного педофила. По данным МВД России по Иркутской области, разыскивается мужчина, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетних мальчиков.

Региональное управление МВД сообщает, что возраст мужчины 20-25 лет. Он худощавого телосложения, с темными волосами. Подозреваемый одевается в чёрный спортивный костюм, на голове капюшон, носит рюкзак чёрного цвета, передает РСН. Ранее в Иркутской области задержали маньяка-педофила, который нападал на девочек.