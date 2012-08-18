В Буйнакском районе Дагестана застрелены четверо мужчин

В Буйнакском районе Дагестана около 09.00 мск в лесном массиве недалеко от села Аркас обнаружены тела четверых мужчин с огнестрельными ранениями, возраст убитых - от 50 до 60 лет, выясняются обстоятельства массового убийства.

Предварительно установлено, что все убитые мужчины были местными жителями и занимались разведением скота.

На месте массового убийства работает оперативно-следственная группа МВД и следственного управления СК России по Дагестану.