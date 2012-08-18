В Чечне застрелили сотрудников башкирского ОМОНа

В Чечне неизвестные застрелили сотрудников башкирского ОМОНа. Инцидент произошел в поселке Алхан-Кала. В настоящее время устанавливаются личности преступников.

Согласно предварительным данным, неизвестные из автомобиля ВАЗ-2107 открыли огонь по служебной легковушке, в которой следовали к месту выполнения задачи сотрудники башкирского ОМОНа. Полицейские были прикомандированы в Чеченскую республику, передает РБК. От полученных ранений все четверо скончались.