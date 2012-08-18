Полицейский погиб в Махачкале

В Дагестане сотрудник полиции погиб при проведении оперативно-поисковых мероприятий. Инцидент произошел вечером в пятницу, 17 августа, в пригороде Махачкалы.

По данным МВД Дагестана, сотрудник полиции погиб около 23.30 при проведении оперативно-поисковых мероприятий в поселке Красноармейск (пригород Махачкалы). Погибший - капитан полиции Габилов Габил Абдулбариевич, передает РИА Новости. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.