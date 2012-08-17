В Чечне произошел взрыв, пострадали 2 полицейских

В Чеченской республике в лесу произошел взрыв мины-растяжки, в результате которого были госпитализированы двое полицейских. Инцидент произошел утром в пятницу, 17 августа.

По данным МВД, подрыв произошел в лесном массиве, расположенном между селением Аршты Сунженского района республики Ингушетия и селением Бамут Ачхой-Мартановского района Чеченской республики. Об этом сообщает РИА Новости. В результате пострадали два сотрудника батальона ППС полиции отдела МВД России по Ачхой-Мартановскому району.