В Иркутской области задержан подозреваемый в убийстве матери двух детей

Следствие подозревает 27-летнего жителя Тайшета Анатолия Анисимова в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), Анисимов, как считает следствие, убил мать двоих малолетних детей.

Напомним, тело убитой женщины было найдено 6 августа в квартире дома в городе Тайшет, рядом с убитой находились две ее дочери 2 и 4 лет. По предварительным данным, дети пробыли с погибшей матерью несколько дней.

Подозреваемый Анисимов был задержан в квартире своего знакомого в одном из жилых домов города Красноярска, следствие намерено ходатайствовать об аресте предполагаемого убийцы.