В Пятигорске совершен поджог дома педофила, убившего Аню Прокопенко

Сегодня ночью неизвестные попытались поджечь дом родственников Владимира Амбарцумова, задержанного в Пятигорске по делу об убийстве 9-летней Анны Прокопенко. На доме пришлось установить камеры видеонаблюдения.

Мстители за гибель девочки решили спалить дом матери убийцы Светланы Амбарцумовой около 3 часов ночи. В доме находились сама пожилая женщина и племянник Владимира Амбарцумова.

Вовремя проснувшиеся люди увидели языки пламени во дворе, огонь вовсю бушевал на крыше. После того, как удалось сбить пламя, возле дома были обнаружены осколки от бутылки с зажигательной смесью. Амбарцумовы немедленно вызвали сотрудников полиции, сообщают vesti.ru.

В настоящий момент выясняются все подробности данного происшествия.

Владимир Амбарцумов был задержан в Пятигорске по делу об убийстве 9-летней Анны Прокопенко, ему предъявлено обвинение по статьям "Убийство" и "Насильственные действия сексуального характера".

9-летняя Анна Прокопенко пропала 23 июля. Ее поиски шли два дня, в них участвовали около 300 человек. Тело девочки было найдено на горе Машук. Судебно-медицинская экспертиза установила, что она была изнасилована и задушена.



