В Иркутске 83-летний фронтовик застрелил соседа из авторучки

В Иркутске ветеран войны застрелил своего соседа-пенсионера, при этом использовал оружие спецагентов из западных «боевиков» - авторучку. В убийстве оказался «виноват» забор.

Иннокентий Щербин нашел необычную ручку на улице. Очевидцы ссоры даже не сразу поняли, что произошло убийство. Звук, при этом прозвучавший, не был похож на выстрел.

Конфликт между пенсионерами начался этим летом. Мельников хотел поставить забор и утверждал, что ему мешает гараж фронтовика. Щербин убирать металлический бокс категорически отказался, но сосед начал строительство. Когда Иннокентий Щербин, вернувшись на машине из магазина, не смог въехать в ворота, разгорелся скандал, сообщает НТВ.

Иннокентий Щербин, обвиняемый: «Я с ним начал разговаривать. А он мне в лицо плюнул. Как харканет! Ну, меня всего взбесило».

Пенсионер свою вину не признает до сих пор, поскольку считает произошедшее случайностью. Он якобы не думал, что «авторучка» находится в боевом состоянии. Но супруга погибшего настаивает на том, что это преступление — умышленное. По ее словам, Щербин сразу после убийства грозил перестрелять всех, кто встанет ему поперек дороги.

Пенсионер был задержан при попытке бегства из родного города. Впрочем, вскоре его отпустили под домашний арест. Оставлять Иннокентия Щербина под стражей следователи не рискнули —побоялись за его здоровье.

У ветерана Великой Отечественной дома целая коробка с медалями и орденами. Пенсионер рассчитывает, что награды помогут ему избежать тюрьмы.