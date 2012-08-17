В волгоградской колонии осужденный на свидании задушил жену

Отбывающий наказание за убийство в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области во время свидания убил свою супругу, сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР региона.

15 августа 2012 года на свидание к нему пришла жена. Женщина сказала супругу, что больше видеть его не хочет и сообщила, что намеревается развестись. Разозленный мужчина схватил жену за шею и задушил.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».



