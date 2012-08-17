36 тонн продукции из Китая приостановлены в порту

В «Большом порту Санкт-Петербурга» специалистами ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области приостановлен ввоз партии рыбных консервов весом более 15 тонн и партии филе угря весом 21 тонна из Китая.

Как сообщили в ведомстве, при проведении документарного контроля специалистами Управления выявлено, что предоставленные ветеринарные сертификаты Китая не соответствуют «Ветеринарно-санитарным требованиям при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза и (или) перемещению между Сторонами пищевой продукции из рыбы, ракообразных, моллюсков, других объектов промысла и продуктов их переработки»: отсутствует фраза о том, что рыбная продукция выловлена или добыта в экологически чистых водоемах (акваториях). Ввоз партий приостановлен до получения разъяснений госветслужбы Китая.