В Петербурге задержан «кибер-педофил»

С детьми 37-летний мужчина «общался» на кладбище. Вчера около 23 часов в Кировском районе Петербурга был задержан Валентин С., подозреваемый в сексуальной связи с несовершеннолетними. Ему 37 лет, не женат, своих детей не имеет. Работает инженером в одной из крупных строительных компаний, сообщили в аппарате детского омбудсмена.

Несколько лет назад мужчина зарегистрировался в социальных сетях. И с тех самых пор в его жизни появилось аморальное и противозаконное «хобби» - «охота на детей» в Интернете. Подозреваемый знакомился с мальчиками и девочками 12-17 лет, вел беседы на совершенно безобидные общие темы, любил поговорить о религии, вере. Потом постепенно переходил на обсуждение интимных сторон жизни. Если все шло «по плану», заканчивалось общение обменом фото и видео порнографического содержания. Или даже личной встречей со всеми вытекающими последствиями. Как пояснил Валентин во время задержания, за всё время у него было порядка 50 таких реальных встреч с юными собеседниками. Среди самых знаменательных и фееричных свиданий задержанный припомнил ночь с 14-летним подростком на кладбище в районе проспекта Ветеранов.

На вопрос оперативников, как ему в голову пришла эта мысль, мужчина ответил: «Просто мы искали уединенное место»… Общественные активисты из «Родительского контроля» заинтересовались Валентином после того, как несовершеннолетние пользователи стали жаловаться на назойливого взрослого мужчину, который неоднократно «стучался» к ним в «Друзья». Как показала проверка, опасения детей были не напрасными. Задержать подозреваемого удалось благодаря совместным усилиям сотрудников силовых ведомств и активистов из «Родконтроля». Напомним, что это уже не первый опыт успешного сотрудничества.

Так, за распространение детской порнографии в Сети был задержан 39-летний Алексей П., за подозрение в педофилии . 25-летний Максим Ф. и т.д. Светлана Агапитова: «Впервые вопрос эффективности взаимодействия полиции и общественников мы подняли год назад . Тогда же было решено, всю информацию о «кибер-педофилах», добытую общественниками, напрямую передавать в отдел "К" для оперативной разработки. А чуть позже на рабочих встречах при участии специалистов из Прокуратуры мы проработали алгоритм этой совместной работы. Но, как показывает практика, одного выявления преступников в Сети недостаточно. Чтобы виновный понес заслуженное наказание, нужно качественно собирать доказательную базу. В конце сентября мы проведем очередное заседание Экспертного совета, куда помимо активистов и полиции также пригласим представителей надзорных органов и судебной власти, чтобы детально обсудить вопрос подготовки и доведения до суда уголовных дел против «кибер-педофилов».