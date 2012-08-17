В Подмосковье в частном доме незаконно удерживали беременных женщин

О незаконном удержании беременных женщин и молодых матерей в правоохранительные органы сообщили жители деревни Гришенки Чеховского района Московской области, следствие начало доследственную проверку.

В рамках проверки следователями был осуществлен выезд на место происшествия, в сообщении СК России отмечается, что сами женщины факт незаконного лишения свободы не подтвердили. Однако проверочные мероприятия продолжаются.