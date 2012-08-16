В Дагестане боевики обстреляли жителей села, есть жертвы

В Дагестане участники НВФ обстреляли жителей села в Буйнакском районе республики. В результате один человек погиб и еще двое получили ранения. Инцидент произошел в селе Манас-аул.

По информации МВД Дагестана, около 19.10 мск пострадавшие выехали на автомобиле "УАЗ" в лес на поиски заблудившихся коров. Боевики обстреляли жителей села Манас-аул из лесного массива, передает РИА Новости. В результате обстрела один мужчина погиб, еще двое получили ранения. Впоследствии на место происшествия были стянуты дополнительные силы правоохранительных органов, ведется прочесывание местности.