В Подмосковье во дворе жилого дома зарезали мужчину с ребенком

В Подмосковье неизвестные убили 40-летнего мужчину и шестилетнюю девочку. Их трупы были найдены под окнами девятиэтажного дома № 19 на улице Мира в Подольске. Инцидент произошел в четверг, 16 августа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего). Как отмечает Следственный комитет России, на телах обоих были найдены многочисленные ножевые ранения. Обстоятельства произошедшего выясняются. Согласно предварительным данным, убитые – это дядя и племянница.