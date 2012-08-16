Офицера подозревают в вымогательстве

15 августа 2012 года в 17.45 в парадной дома 42 по улице Ударников опергруппой службы собственной безопасности ГУ МВД при получении денег от петербурженки с поличным задержан инспектор патрульно-постовой службы УМВД России по Красногвардейскому району, 37-летний майор полиции.



Как сообщили в Главке, офицер подозревается в том, что вымогал у женщины 60 тысяч рублей. Взамен он обещал отказать в возбуждении уголовного дела в отношении ее гражданского мужа за совершение грабежа.

По оперативным материалам службы собственной безопасности Главка следственным отделом по Красногвардейскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.